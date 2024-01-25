Освоение ресурсов редкоземельных элементов и будущее Центральной Азии

В Вашингтоне прошла встреча экспертов, в том числе авторов доклада «Использование редкоземельных элементов Центральной Азии для экономического роста», опубликованного в декабре 2023 года. На встрече эксперты обсудили роль центральноазиатского региона в процессе поставки редкоземельных элементов для разработки новых технологий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Редкоземельные элементы – ключ к развитию ВИЭ и космических путешествий

Старший научный сотрудник-нерезидент Евразийского центра Атлантического совета Ариэль Коэн (Ariel Cohen) отметил, что с помощью редкоземельных элементов в Центральной Азии можно ускорить процесс перехода к возобновляемым источникам энергии, а также переходу к следующему поколению высоких технологий, искусственному интеллекту, квантовым вычислениям, космическим путешествиям. Для этого странам региона нужно создать благоприятные условия для бизнеса, чтобы обеспечить инвестиции в эту сферу.

Фото: Рустем Кожыбаев/агентство Kazinform

Эксперт порекомендовал американской стороне осуществлять финансирование в технико-экономические обоснования, технологические исследования, добычу полезных ископаемых, ядерные программы и развитие сжиженного природного газа, что будет важно для перехода к чистой энергетики в странах Центральной Азии.

Зачем нужно создать Центр изучения редкоземельных элементов

Президент «Second Floor Strategies» Алехандро Уайлдер (Alejandro Wilder) сообщил, что по проведению политики в отношении редкоземельных элементов в регионе прогресс виден в Казахстане и Узбекистане.

Эксперт считает, что необходимо создание «Центральноазиатского центра изучения редкоземельных элементов» для информирования потенциальных заказчиков и инвесторов о богатстве редкоземельных ресурсов, которыми располагает регион.

Фото: Рустем Кожыбаев/агентство Kazinform

Добыча редкоземельных элементов, цены на которые будут расти в ближайшие годы, помогут частично диверсифицировать портфель добычи полезных ископаемых в странах ЦА.

Эксперт отметил, что помимо добычи редкоземельных элементов, важен вопрос их транспортировки на мировые рынки. Маршрутов несколько, в том числе через Китай или Россию. А.Уайлдер порекомендовал странам Центральной Азии объединиться с Казахстаном и больше инвестировать в «Средний коридор».

Развитие производств в Центральной Азии расширит «Средний коридор»

Руководитель международной программы по энергетике, экономическому росту и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Уэсли Хилл (Wesley Hill) сказал, что плотность редкоземельных элементов в грунте низкая, меньше, чем у других полезных ископаемых как железо, медь и др. В связи с этим, увеличиваются затраты на транспортировку, потому что перевозится меньше редкоземельных ископаемых по сравнению с отходами недропользования, что увеличивает расходы на транспортировку сырья.

Но, данный недостаток является и преимуществом для стран Центральной Азии, т.к. облегчает их продвижение вверх по цепочке поставок. В частности, часто поднимается вопрос о развитии производств в Центральной Азии и это не обязательно должен быть полный цикл производства высокотехнологичной продукции. Например, это может быть переработка важных ископаемых или частичное заводское изготовление, на пример литиевых батарей.

Развитие производств в Центральной Азии естественным образом расширит «Средний коридор», что окажет существенную помощь странам Центральной Азии.

Южный Казахстан может быть источником по добыче редкоземельных материалов

Председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Казахстана Ерлан Галиев отметил, что из 30 элементов, которые геологическая служба США определила, как важные элементы, 19 производятся в Казахстане. В настоящее время более 100 компаний работают в стране по производству важных металлов и минералов, которые важны для США.

Фото: Рустем Кожыбаев/агентство Kazinform

Также казахстанский эксперт рассказал, что с 2022 по 2024 годы планируется провести геологоразведочные работы на 12 объектах в различных регионах нашей страны. В настоящее время в Казахстане ведутся научные работы, которые показывают, что Южный Казахстан может быть потенциально интересным местом по добыче редкоземельных материалов.

Также американская аудитория была проинформирована о государственной программе недр, согласно которой 72% территории страны открыты для геологоразведочных работ в Казахстане и получении лицензии по принципу «первый пришел – первый обслужен».

Центральная Азия становится приоритетным регионом для США

Старший научный сотрудник-нерезидент Евразийского центра Атлантического совета Сурия Эванс-Притчард Джаянти (Suriya Evans-Pritchard Jayanti) отметила, что страны Центральной Азии изыскивают внешние инвестиции для собственного развития.

Фото: Рустем Кожыбаев/агентство Kazinform

Для США это также является возможностью по укреплению отношений с правительствами стран Центральной Азии и поддержанию развития любой добывающей отрасли, но особенно тех, которые соответствуют американским национальным приоритетам.

Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США вышла с инициативой по стратегическому партнерству в области полезных ископаемых, которая представляет программу установления партнерских отношений с правительствами стран Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций, в том числе из частного сектора.

Министерство торговли США, финансируемое Госдепом, проводит работу по оказанию технической помощи в ряде стран Центральной Азии и выражает надежду в реализации программ по развитию добычи редкоземельных металлов в регионе.

Центральная Азия становится все более приоритетным регионом для Соединенных Штатов. По мнению старшего директора Евразийского центра Атлантического совета, посола Джона Хербста (John Herbst) редкоземельные элементы являются одной из причин активного участия Америки и Запада в Центральной Азии.

Западные инвестиции в разработку данного важного ресурса могут помочь увеличить экономический рост в странах Центральной Азии, одновременно производя компоненты, необходимые для перехода к зеленой энергетике.