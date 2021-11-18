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Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане

18 Ноября 2021 07:54
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Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане

ЯРОСЛАВЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Находившийся в трудовом рабстве в Казахстане гражданин России, уроженец Ярославской области Алексей Котов прибыл из Карагандинской области, где его ранее удерживали, в российское посольство в Нур-Султане, он планирует улететь в Россию. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области Казахстана выявили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок. На видео Котов говорит, что 20 лет подвергался принуждению к работе, фактически находится в рабстве.

«Я разговаривал с ним (с Котовым - прим. ТАСС) по телефону, он находится сейчас в Нур-Султане, в российском посольстве. Сейчас решается вопрос с оформлением документов для выезда, и думаю, что в скором времени встретим его на родной земле», - сказал Бабуркин.

Как ранее сообщал ТАСС находящийся в Казахстане депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, в настоящее время Котов ждет оформления документов для выезда. Как только документы будут получены, он улетит в Москву. По данным посольства РФ в Казахстане, в России его встретит сестра.

Алексей Котов родился в 1977 году в деревне Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. В 1997 году он ушел в армию по контракту, службу проходил в Казахстане. В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года Котов сообщал в письме родным, что его избили, он лечился в госпитале. Котов перестал выходить на связь в июле 1999 года.

Ранее врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что Котову будет оказана помощь с возвращением на родину, а также с последующим восстановлением сил и трудоустройством. В Ярославской области его ждут родители, три сестры и два брата.


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#Карагандинская область   #Интернет   #Происшествия   #Россия   #Видео  
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