Освобождение заложников и нейтрализацию террористов отрабатывали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На юге Казахстана провели антитеррористическое учение «Мамыр-Антитеррор-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе антитеррористического учения «Мамыр-Антитеррор-2021», проводившегося в Таразе, отработаны вопросы совершенствования систем оповещения, готовности штаба к реагированию на угрозы террористического характера, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Сформирован Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«В рамках замысла учения «Мамыр-Антитеррор-2021» подразделением специального назначения проведена операция по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Цели и задачи учения выполнены в полном объеме», - пояснили в Жамбылском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Отмечено, что силами и средствами задействованных государственных органов продемонстрирован высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.