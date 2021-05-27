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    02:00, 27 Май 2021 | GMT +6

    Освобождение заложников и нейтрализацию террористов отрабатывали в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На юге Казахстана провели антитеррористическое учение «Мамыр-Антитеррор-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе антитеррористического учения «Мамыр-Антитеррор-2021», проводившегося в Таразе, отработаны вопросы совершенствования систем оповещения, готовности штаба к реагированию на угрозы террористического характера, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

    Сформирован Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

    «В рамках замысла учения «Мамыр-Антитеррор-2021» подразделением специального назначения проведена операция по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Цели и задачи учения выполнены в полном объеме», - пояснили в Жамбылском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

    Отмечено, что силами и средствами задействованных государственных органов продемонстрирован высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

    Теги:
    Учения Борьба с преступностью Жамбылская область Безопасность Правоохранительные органы
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