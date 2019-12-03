Освобождение председателя совета директоров «Алматыметрокурылыс» прокомментировал глава МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель совета директоров «Алматыметрокурылыс» Кайрат Реимов внес залог в размере 25 млн тенге и был освобожден из-под стражи. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение суда было, санкционирован арест с определением залога 25 млн тенге. Поэтому есть процедурный вопрос. Защитная сторона представила документы на недвижимость, которая была оценена, после этих процедур он был освобожден под залог», - пояснил Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Ранее в СМИ сообщалось, что председатель совета директоров «Алматыметрокурылыс» Кайрат Реимов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.