Освобождение от уплаты налогов: малый и микробизнес сэкономит более 380 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние дни ушедшего года Глава государства подписал закон, освобождающий микро- и малый бизнес от налогов на доходы на 3 года передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте» с 1 января 2020 года ряд отечественных налогоплательщиков освобожден от уплаты налогов до 1 января 2023 года.

По данным Миннацэкономики, это делается для облегчения налоговой нагрузки на представителей малого и микробизнеса.

В соответствии с законодательством, микробизнес - это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (79 млн тенге), а малый бизнес - это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (795 млн тенге).

«Налогом на доход являются корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог - для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог - для крестьянских или фермерских хозяйств, а также социальный налог - для предпринимателей, осуществляющих деятельность в СНР на основе упрощенной декларации.

Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств.

При этом освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы (СНР)», - пояснили в МНЭ.

Вместе с этим не освобождаются от налогов налогоплательщики, осуществляющие:

1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

4) проведение лотереи;

5) деятельность в сфере игорного бизнеса;

6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

8) аудиторскую деятельность;

9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

10) деятельность кредитных бюро;

11) охранную деятельность;

12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

13) деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

14) реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

15) розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;

16) внешнеэкономическую деятельность.

Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн субъектов микро- и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за 3 года сэкономить более 380 млрд тенге, направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.

Напомним, 26 декабря 2019 года Глава государства подписал Указ о введении моратория на проведение проверок субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.