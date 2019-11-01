Освобождение МСБ от контрольно-кассовых машин: инициативу прокомментировали в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев прокомментировал предложение депутатов об освобождение субъектов МСБ от принудительного использования онлайн-ККМ до 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас для МСБ созданы хорошие условия, мы освобождаем от уплаты налогов малый и микро бизнес. Еще раз хочется подчеркнуть, мы оставляем это требование и в рамках действующих планов продолжаем работу, и я думаю, это действительно очень важный процесс, который позволит нам построить культуру взаимоотношений», - сказал Руслан Енсебаев на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, должно быть доверие между налогоплательщиками и государством.

«Мы хотим создать такую систему, которая исключит физические контакты инспекторов налоговых, сделать систему прозрачную, максимально сократить административные барьеры, вместе с тем, чтобы налогоплательщики все-таки понимали, что налоги – это средства, которые позволяют государству, правительству инвестировать социально важные задачи», - отметил спикер.

Он перечислил преимущества, получаемые от такого подхода.

«Поэтому нужно построить такую культуру и дальше вместе работать над этим и с точки зрения послаблений, хочется сказать, что те меры, о которых я говорил, вывод этой услуги на конкурентную среду, появление новых решений, бесплатных в том числе, позволяют нам говорить, что в целом эти требования легко можно сегодня обеспечить. И снижается административная нагрузка на бизнес с точки зрения стоимости этих решений», - подчеркнул вице-министр финансов.

Напомним, депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева в депутатском запросе предложила освободить малый и средний бизнес от принудительного использования онлайн-контрольно-кассовых машин.