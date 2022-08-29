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Освобожден от должности вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Сарсембаев
29 Августа 2022 13:27

Освобожден от должности вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Сарсембаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в г. Целиноград (ныне г. Нур-Султан). Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.

В 2001-2006 гг. занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК, Администрации Президента РК.

В 2007-2009 гг. — первый заместитель акима Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.

В разные годы работал в частных структурах, занимал руководящие должности в национальных компаниях и госучреждениях.

В 2016-2020 гг. занимал должность акима Алматинского района Нур-Султана.

В 2020-2021 гг. — председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

С марта 2021 года являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.


Фото: primeminister.kz


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