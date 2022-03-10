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Освобожден от должности судья Верховного суда РК Мейрам Жангуттинов

Автор:  
Серик Сабеков
10 Марта 2022, 10:18
Освобожден от должности судья Верховного суда РК Мейрам Жангуттинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК освободили от должности судью Верховного суда РК Мейрама Жангуттинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За соответствующее решение сенаторы проголосовали на пленарном заседании палаты.

По данному вопросу в Сенат поступило соответствующее представление Президента РК.

«На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Жангуттинова Мейрама Курмашовича от должности судьи Верховного суда. Жангуттинов приговором суда признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Данный приговор вступил в законную силу», - отметил председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп.

Было отмечено, что на основании представления Президента Республики Казахстан и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан и подпунктом 5) пункта 1, подпунктом 1) пункта 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам пришел к заключению: рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Жангуттинова Мейрама Курмашовича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.


Борьба с преступностью   Суды   Сенат   Мошенничество  
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