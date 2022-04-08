Освобожден от должности первый замминистра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шахрат Нурышев освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович освобожден от должности первого заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.

Шахрат Нурышев в 1995 году окончил Пекинский лингвистический университет, факультет «Востоковедение», в 1996 году - Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1997 годы - референт Управления Азии МИД РК;

1997-1999 годы - атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи;

1999-2004 годы - второй, первый секретарь Посольства РК в КНР;

2004-2005 годы - начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК;

2005-2007 годы - советник Посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества;

2007-2008 годы - советник-посланник Посольства РК в КНР;

В 2008 году - посол по особым поручениям МИД РК;

С 2008 по февраль 2015 года - национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества, Специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан;

С февраля 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

С октября 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству;

С 4 октября 2019 года - первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.