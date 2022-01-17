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Освобожден от должности начальник департамента полиции Павлодарской области

17 Января 2022 10:48
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Освобожден от должности начальник департамента полиции Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области исполняет Жаскайрат Каиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника департамента полиции Павлодарской области согласно поданному рапорту», - сообщили журналистам в пресс-службе ДП региона.

По информации ведомства, исполняет обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области полковник Жаскайрат Иманбекович Каиров.

Нурлан Масимов родился в 1973 году в поселке Жансугурова Аксуского района Алматинской области. Департамент полиции Павлодарской области возглавлял с ноября 2019 года, перейдя на эту должность с поста начальника седьмого департамента МВД Республики Казахстан.


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#Отставки    #Павлодарская область  
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Автор:

Антон Гагарин

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