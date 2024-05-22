Освобождая от уголовной ответственности, мы усиливаем административную - Абзал Куспан о новом законопроекте

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана в 2023 году подчеркнул необходимость продолжения работы по декриминализации экономических преступлений. Законопроект, разработанный по тому же поручению Президента, сегодня будет рассматриваться в Мажилисе. Документ будет принят только после всестороннего рассмотрения депутатами. В этой связи корреспондент агентства Kazinform подробно узнал о нововведениях документа у депутата Мажилиса, члена Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, одного из авторов законопроекта Абзала Куспана.

— Абзал Темиргалиевич, депутаты Мажилиса рассмотрят в первом чтении проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов по вопросу декриминализации экономических преступлений. Что вызвало такую потребность? В какие статьи действующего закона внесут изменения?



— С 2017 года ведется работа по декриминализации экономических преступлений. С тех пор декриминализированы 12 статей. Цель — улучшение общего бизнес-климата в стране, а также защита прав предпринимателей. На этот раз четыре статьи Уголовного кодекса, в том числе две частично, две полностью будут декриминализированы. И в одну статью Уголовно-процессуального кодекса, а именно в статью 179, где рассматривается единый реестр досудебных расследований, дополнительно включаем три основные нормы регистрации заявления.

Полностью будут исключены из Уголовного кодекса статьи 219 «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита» и 241 «Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», и частично статьи 234 «Экономическая контрабанда» и 236 «Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин».

Как я уже говорил, будут внесены поправки в статью 179 Уголовно-процессуального кодекса. На это стоит обратить особое внимание. До сих пор существуют некоторые препятствия для регистрации дел по экономическим, в том числе налоговым преступлениям в едином реестре расследований. Чтобы восполнить эти пробелы, мы решили внедрить ряд поправок. Во-первых, для регистрации дела в едином реестре расследований, то есть для возбуждения уголовного дела, необходимо будет иметь акт налоговых органов. Во-вторых, предприниматель может подать жалобу, если он не согласен с актом. В течение апелляционного периода дело не может быть перерегистрировано. В-третьих, если предприниматель согласился и уплачивает сумму, указанную в акте, с пеней, то в таком случае дело не регистрируется в реестре. Следовательно, предприниматель не несет уголовной ответственности.

Но мы ужесточаем административную ответственность, чтобы предприниматели не расслаблялись, думая: «если дело откроют, мы все равно не будем нести ответственность, просто заплатим пеню». Если раньше мы штрафовали в размере определенного месячного расчетного показателя, то теперь мы устанавливаем штраф в размере процентного соотношения той суммы, которую отказались платить. Таким образом, освобождая от уголовной ответственности, мы усиливаем административную ответственность.



— Вы упомянули, что предлагается полностью исключить статьи 219 и 241 Уголовного кодекса. Есть ли данные о том, сколько преступлений было совершено по этим статьям? Не увеличится ли в дальнейшем число преступлений, связанных именно с этими статьями, после смягчения наказания?



— Конечно, при декриминализации определенного уголовного правонарушения, мы обращаем внимание на опыт суда и следствия по этим делам. В этой категории очень мало уголовных дел. Если привести конкретные статистические данные, по статье 219 за 2021–2023 годы рассмотрено 43 уголовных дела (из них 11 рассмотрены в суде, 32 прекращены по неоправданным основаниям), по статье 241 расмотрено 58 (из них 25 рассмотрены в суде, 33 прекращены по неоправданным основаниям).



Но это не основная причина. Основная причина заключается в том, что эти статьи действительно вредят деятельности субъектов предпринимательства.



Статья 219 касается незаконного получения кредита или нецелевого использования бюджетного кредита. Банкам нет необходимости привлекать правоохранительные органы в процесс оформления кредита. У банка есть своя служба безопасности. В случаях если заемщик применил поддельный документ или совместно с работником банка получил деньги, то уголовная ответственность предусматривается по статьям 190 «Мошенничество» и 189 «Присвоение или разграбление вверенного чужого имущества». Следовательно, законом предусмотрена полная ответственность за подобные правонарушения. Поэтому, если не исключить статью 219, то факты необоснованного, незаконного вмешательства в субъекты предпринимательства продолжатся.

Статья 241 касается нарушений правил ведения бухгалтерского учета. Правило — это подзаконный акт, а не закон. Нарушение одной из этих норм служит поводом для официального возбуждения уголовного дела. А когда возбуждается уголовное дело, оно направлено против предприятия, учреждения, а не на бухгалтера, то есть следователь возбуждает дело, ссылаясь на нарушение конкретных пунктов правил. В рамках возбужденного уголовного дела следователь накладывал арест и деятельность организации парализуется. Все это юридически разрешается, но очень сильно мешает работе предприятия. Поэтому исключение этой статьи из Кодекса не станет причиной роста каких-либо других преступлений.

Если предприниматель уклоняется от уплаты налогов, нарушая правила ведения учета, то существует специальная статья, касающаяся уклонения от уплаты налогов. Если это повлечет за собой другие преступления, то для них в законодательстве предусмотрены соответствующие статьи.

В Кодексе интересы государства защищены. И отмена статьи 241 не наносит ущерба интересам государства. Потому что уголовная ответственность в разы мягче, чем административная ответственность, предусмотренная в статье 239 Кодекса об административных правонарушениях. Например, в Уголовном кодексе ответственность по данной статье составляет 100 МРП, а в Административном кодексе — от 100 до 1000 МРП. Отсюда видим, что статья 241 не выполняет свою функцию. Ведь основной объект — предприниматель, а не бухгалтер. Поэтому мы считаем, что это неправильно введенная статья с самого начала.

— Теперь отдельно остановимся на статьях 234 и 236 Уголовного кодекса. Такие экономические правонарушения, несомненно, влекут огромный ущерб бюджету страны. Наверняка найдутся те, кто захочет заработать «легкие» деньги после смягчения наказания? Какие меры предусмотрены в законопроекте для максимального предотвращения подобных преступлений?

— Как я уже говорил, эти две статьи частично будут декриминализованы. Это означает, что они не будут исключены из Уголовного кодекса, будет только повышен порог наступления уголовной ответственности. Например, согласно статье 234 уголовное дело возбуждается за уклонение от уплаты таможенных налогов при превышении 5 тысяч МРП, теперь же порог будет увеличен до 10 тысяч МРП.

По статье 236 порог наступления уголовной ответственности увеличат с 10 тысяч МРП до 20 тысяч МРП. То есть в законе остались эти статьи, только был поднят минимальный порог наступления уголовной ответственности. Разница только в этом. Для того, чтобы не возбуждать уголовное дело против предпринимателя за причинение легкого ущерба, мы намерены поднять его нижний порог и заменить на административную ответственность. Следовательно, он все равно не сможет избежать наказания.

Есть разница между привлечением предпринимателя к административной ответственности и привлечением его к уголовной. В обоих случаях прежде всего учитываются интересы государства. Но процедура привлечения к административной ответственности проще, а к уголовной — сложнее. Проводится много экспертиз. В ходе совершения преступления должна быть установлена субъективная сторона, личность гражданина. Подобных пунктов очень много. А за административную ответственность предпринимателю грозит соответствующий штраф. Это выгодно и для бюджета страны, и для добросовестных предпринимателей.

— В какие инстанции могут обращаться предприниматели для защиты своих прав?

-Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» отдельно остановился на вопросе декриминализации экономических преступлений, а 10 мая этого года издал указ «О мерах по либерализации экономики». Именно этот указ становится прочной защитой прав предпринимателей.

Предприниматели могут обратиться во многие инстанции для защиты своих прав. Есть и специально созданные уполномоченные органы. Очень хорошо в этом плане работает Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Их представители в обязательном порядке присутствуют на заседаниях рабочих групп Мажилиса. Кроме того, по поручению Главы государства права субъектов предпринимательства защищают все правоохранительные органы.

В целом надзор за соблюдением законности в первую очередь осуществляют органы прокуратуры. Каким образом они это реализуют? Например, уголовное дело начинается не сразу. Начинается с проверки. Все эти проверки осуществляются путем регистрации в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК. Ни один уполномоченный орган не может просто придти и проверить, как раньше.

Кроме того, в случае написания жалобы предпринимателем прокуратура может осуществлять свою надзорную деятельность. Статус прокуратуры как высшего надзорного органа закреплен Конституцией. Также можно обратиться в суд. На областном и республиканском уровнях мы внедрили институт бизнес-омбудсмена. Считаю, что омбудсмен играет важную роль в защите прав предпринимателей. Предпринимателям определенно стоит обращаться к омбудсмену, так как институт бизнес-омбудсмена — это, структура, наделенная широкими полномочиями по проверке работы органов власти в сфере взаимодействия их с бизнесом и направленная на защиту прав предпринимателей.