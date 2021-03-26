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    15:40, 26 Март 2021 | GMT +6

    Освободят ли старшеклассников от выпускных аттестационных экзаменов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова прокомментировала возможность освобождения учащихся 9, 11 классов от выпускных аттестационных экзаменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принятое решение обучать выпускников 9, 11 классов, начиная с 3 четверти, было, конечно, обусловлено сдачей итоговых экзаменов, как для 9 класса, так и для 11 класса. Поэтому мы готовимся, школьники, школы готовятся к сдаче единых итоговых экзаменов в школах, они необходимы. Это итоговая аттестация, которая дает право получать документ – аттестат об окончании основной школы и аттестат о завершении средней школы», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

    Поэтому, по ее словам, на сегодняшний день готовится соответствующий приказ Министерства образования и науки РК.

    «Мы считаем, что итоговая аттестация в этом году состоится. 9 классы будут сдавать три экзамена – это экзамен по языку обучения, по математике, по казахскому и русскому языкам, исходя из языка обучения. 11 классы также будут сдавать экзамены – это 4 экзамена, они в приказе министра указаны. Поэтому принято решение, что выпускники будут сдавать экзамены. Но еще раз хочу сказать о том, что сейчас речь идет только о начале 4 четверти. Исходя из санэпидситуации, будут приниматься отдельные решения», - заключила вице-министр.


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