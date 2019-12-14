Освободят ли казахстанских пенсионеров от уплаты индивидуального подоходного налога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность освобождения пенсионеров от уплаты индивидуального подоходного налога и других видов налогообложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно освобождения отдельно проживающих пенсионеров от уплаты налогов на имущество и на транспортные средства, а также от уплаты индивидуального подоходного налога работающих пенсионеров по возрасту свыше 65 лет. В соответствии с налоговым законодательством отдельно проживающие пенсионеры освобождены от земельного налога по земельным участкам, занятым жилищным фондом, а также придомовым земельным участкам», - написал Аскар Мамин в ответе на депутатский запрос.

Кроме того, Премьер напомнил, что не являются плательщиками налога на имущество отдельно проживающие пенсионеры – в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности.

«В целом, считаем возможным рассмотреть вопрос освобождения от индивидуального подоходного налога (далее – ИПН), налога на имущество и транспортного налога пенсионеров. При этом, в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Республики Казахстан нормативные правовые акты, предусматривающие увеличение расходов или сокращение поступлений республиканского и местных бюджетов, подлежат обязательному рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией», - отметил глава Правительства.

Вместе с тем, по его словам, необходимо произвести расчеты потерь бюджета при введении нормы по освобождению пенсионеров от ИПН.

«Касательно освобождения пенсионеров от налогов на транспорт и на имущество отмечаем, что практика показала, что при предоставлении льгот одной из социально-уязвимых категорий граждан, возникают злоупотребления со стороны недобросовестных налогоплательщиков. Так, имущество, в том числе дорогостоящий автомобиль с большим объемом двигателя, оформляется на льготируемое лицо в целях ухода от обязательств по уплате налогов», - заключил А. Мамин.