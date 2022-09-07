Освободить педагогов с 30-летним стажем от НКТ предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть требования к процедуре при проведении Национального квалификационного тестирования предложила депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании Главы Государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, Президент отметил, что «решающую роль в построении справедливого Казахстана сыграют школьные учителя, для которых необходимо выработать четкие, прозрачные рамки компетенции. На сегодня рамками компетенции является НКТ (национальное квалификационное тестирование), но оно создает больше проблем, чем возможности для эффективной работы педагогов Казахстана», - сказала Зарина Камасова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

В частности, как отметила парламентарий, тестовые задания, разработанные Национальным центром тестирования не доступны для ознакомления и прохождения предварительного тестирования. Это объясняется тем, что в процессе прохождения тестирования участвует частный бизнес, предъявляемые условия и требования которого к педагогам либо завышены, например, по ценам, либо не удобны, например по срокам. Еще и дисфункциональны, например, математик должен выполнять гуманитарные задания (писать эссе).

Кроме того, по действующим правилам аттестации, в начале педагог должен пройти тестирование и только потом может предоставить портфолио с учебными достижениями учащихся и профессиональными успехами самого педагога. Если не набрал нужного количества баллов, можно забыть о предшествующих достижениях и лишиться категории.

«Возникает вопрос, что является главным показателем профессионализма учителя? Если НКТ- главный индикатор, тогда почему у учителя нет возможности познакомиться с вопросами, особенно по методике преподавания и воспитания. На сегодняшний день узнать можно только оплатив пробное тестирование: 3063 тенге - для учителей, 5000 тенге - для директора, или оплатив «Курс НКТ» - 40 тыс. тенге», - подчеркнула Зарина Камасова.

На основании вышеизложенного депутаты предлагают п ересмотреть требования к процедуре при проведения НКТ, обеспечив доступность, удобство и функциональность. Также перевести из предложений в конкретные НПА об освобождении педагогов с 30-летним стажем от Национального квалификационного тестирования; определиться с категориями учителей, для которых тестирование целесообразно и разумно.