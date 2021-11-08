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Освободить печатные СМИ от ряда налогов могут в Казахстане

8 Ноября 2021 12:46
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Освободить печатные СМИ от ряда налогов могут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане обсуждается возможность освобождения печатных СМИ от ряда налогов. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важным направлением остается государственная поддержка печатных изданий. Необходимо на законодательном уровне закрепить их развитие. В больших городах у большинства взрослого населения сохраняется культура подписки и чтения газет и журналов, а также в отдаленных селах есть еще потребность в получении информации через печатные издания, поэтому Министерство оставляет данное направление одним из приоритетов», - сказал Кемелбек Ойшыбаев на конференции по обсуждению законодательного развития сферы СМИ.

По его словам, в данном направлении изучаются возможности освобождения печатных изданий от некоторых видов налогов и варианты субсидирования услуг по печати.

«Здесь мы внимательно смотрим, как идут другие страны в поддержке печатных изданий. Также в целях поддержки отечественных периодических печатных изданий и сетевых изданий предлагается предусмотреть постановку на учет и переучет в уведомительном порядке», - отметил вице-министр.

На законодательном уровне в соответствии с рекомендациями ООН, предлагается освободить от постановки на учет периодические издания, тираж которых составляет менее 200 экземпляров (сейчас эта норма закреплена на уровне 100 экз).

«Кроме того, предлагается также освободить от постановки на учет периодические издания, распространяющиеся в одном учреждении и направленные на освещение деятельности только данного учреждения (к примеру, вестники ВУЗов, заводов и т.д.)», - заключил спикер.


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#СМИ   #Налоги   #МИОР  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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