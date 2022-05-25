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Освободить от налогов разработку новых месторождений полезных ископаемых хотят в РК
25 Мая 2022 11:10

Освободить от налогов разработку новых месторождений полезных ископаемых хотят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры по стимулированию геологоразведки и открытия новых месторождений намерены принять в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в законопроектах «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

«Наряду с увеличением налоговой нагрузки, предлагаются на рассмотрение меры по стимулированию геологоразведки и открытия новых месторождений. С учетом международной практики, предлагается освобождение от НДПИ до достижения уровня рентабельности 15% (IRR) по месторождениям, разведка и добыча которых начата после 1.01.2023 года», - пояснил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены усилить налоговую отдачу от добычи природных ресурсов. «Была проанализирована динамика цен на твердые полезные ископаемые. Так, за период 2018-2022 гг. биржевые металлы показали значительный рост цен от 40% и выше, небиржевые (железная руда, хромовая руда, марганец и т.д.) показывают рост в среднем от 20% до 40%», - проинформировал Алибек Куантыров.

Автор:
Корреспондент
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