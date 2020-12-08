Освободить от экзаменов из-за проблем с интернетом просили студенты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как обучаются в онлайн-режиме студенты вузов, проживающие в отдаленных населенных пунктах с некачественным интернетом или без него, рассказали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов пояснил, что для тех студентов, которые не имеют доступа к интернету или имеют проблемы с компьютерной техникой, была разослана информация о том, что они могут проживать в общежитиях.

«С самого начала вузами перед началом занятий, еще в августе, было предложено всем студентам приехать и жить в общежитиях. Такой возможностью воспользовались 15 тысяч студентов. На данный момент в общежитиях проживает 7 тысяч студентов. Часть выехали, а остальные 7 тысяч студентов не имеют качественного интернета в своих регионах», - сообщил Мирас Дауленов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Он отметил, что на сегодня все общежития вузов функционируют в штатном режиме.

«Мы видели по весеннему семестру прошлого учебного года, что ряд студентов говорят, что в связи с отсутствием интернета в отдаленных регионах Казахстана, поднимается вопрос о возможности не сдачи тех или иных экзаменов, либо отмены сессии. Мы считаем, что данный вопрос неприемлем, поскольку изначально еще летом текущего года со всеми студентами была проведена работа и всем студентам было предложено, что в случае, если у студента нет качественного доступа к интернету, если он понимает, что сложно будет выполнять задание, то в этом случае двери общежития открыты. В этих же общежитиях меры санитарного характера были приняты», - заявил М. Дауленов.

В ведомстве считают, что сессия должна быть проведена в дистанционном формате для тех студентов, которые учатся в онлайн-режиме.

«Те студенты, которые артикулируют, что у них нет доступа к интернету - мы считаем, что это запоздалые требования, поскольку у студентов есть и была возможность приехать и учиться из общежитий», - добавил вице-министр.

Ранее вице-министр сообщил , что на сегодня 84% студентов в Казахстане продолжают учебу в дистанционном формате.