Освободить малый бизнес от членских взносов предлагают в НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предлагает освободить малый бизнес о уплаты членских взносов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления палаты Нариман Абильшаиков на проходящем IX внеочередном съезде НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рабочей группой по трансформации было предложено освободить малый бизнес от уплаты членских взносов. … На сегодня плательщиками обязательных членских взносов являются более 21 тыс субъектов малого бизнеса или 74% от общего числа плательщиков. При этом, поступления от взносов составляют 1,2 млрд тенге или менее 17% от общих поступлений. Если решение об освобождении будет поддержано съездом, то число плательщиков взносов НПП сократится с 29 тыс до 7 тыс, то есть в 4 раза. То есть, мы считаем, что это станет серьезной поддержкой малому бизнесу. Потери поступлений в 1,2 млрд тенге предлагаем компенсировать за счет оптимизации расходов палаты. Согласно статье 29 Закона о Нацпалате предпринимателей, членские взносы утверждаются на заседании съезда. Предлагаем принять решение об освобождении субъектов малого бизнеса от обязательных членских взносов в Нацпалату. В дальнейшем внести соответствующую норму в закон о Нацпалате предпринимателей. Прошу поддержать», – сказал Н.Абильшаиков.

Напомним, сегодня в ходе съезда НПП «Атамекен» правление палаты во главе с председателем Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.