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Освободить малый бизнес от членских взносов предлагают в НПП «Атамекен»

18 Февраля 2022 13:53
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Освободить малый бизнес от членских взносов предлагают в НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предлагает освободить малый бизнес о уплаты членских взносов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления палаты Нариман Абильшаиков на проходящем IX внеочередном съезде НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Рабочей группой по трансформации было предложено освободить малый бизнес от уплаты членских взносов. … На сегодня плательщиками обязательных членских взносов являются более 21 тыс субъектов малого бизнеса или 74% от общего числа плательщиков. При этом, поступления от взносов составляют 1,2 млрд тенге или менее 17% от общих поступлений. Если решение об освобождении будет поддержано съездом, то число плательщиков взносов НПП сократится с 29 тыс до 7 тыс, то есть в 4 раза. То есть, мы считаем, что это станет серьезной поддержкой малому бизнесу. Потери поступлений в 1,2 млрд тенге предлагаем компенсировать за счет оптимизации расходов палаты. Согласно статье 29 Закона о Нацпалате предпринимателей, членские взносы утверждаются на заседании съезда. Предлагаем принять решение об освобождении субъектов малого бизнеса от обязательных членских взносов в Нацпалату. В дальнейшем внести соответствующую норму в закон о Нацпалате предпринимателей. Прошу поддержать», – сказал Н.Абильшаиков.

Напомним, сегодня в ходе съезда НПП «Атамекен» правление палаты во главе с председателем Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

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#Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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