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    14:50, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Осветить все улицы Алматы до конца года пообещал аким

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил о развитии инфраструктуры города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комфортный город – это, в первую очередь, качественная инфраструктура. С начала года в Алматы проведены работы по прокладке 40,5 км водопроводных и 12,5 км канализационных сетей. Ведется строительство коммуникаций в 17 микрорайонах с населением свыше 75 тыс. жителей. До конца года запланировано строительство 170 км водопроводных и 140 км канализационных сетей», - сообщил Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

    Также по его словам, строится водозаборное сооружение на реке Каргалы. На реке Аксай завершается проектирование аналогичного объекта. Это обеспечит более 130 тыс. жителей бесперебойным водоснабжением.

    «В этом году запланировано освещение 601 улицы. С начала года уже завершены работы на 508. В результате все улицы города будут освещены», - заключил аким Алматы.


    Теги:
    Дороги Акимат Общество Алматы
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