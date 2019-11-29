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Освещение будет налажено еще на более 1000  улицах Алматы – аким

29 Ноября 2019 13:50
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Освещение будет налажено еще на более 1000  улицах Алматы – аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет решаться вопрос уличного освещения города Алматы, рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы переориентировали городской бюджет на освещение улиц, которые ранее никогда не освещались. На сегодня завершено строительство наружного освещения на 208 таких улицах. В следующем году освещение будет налажено еще на 1176 улицах», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам главы города, эта работа будет доведена до 100%. Кроме того он рассказал о ходе благоустройства дворов в Алматы.

«С начала года обустроено 672 дворовые территории. Доля благоустроенных дворов достигает 55%. С 2020 года начнем масштабную программу «Мой двор». 100%-е благоустройство дворов завершим в ближайшие 2 года», - проинформировал аким.

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Ключевые слова: Алматы,
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Акбота Кузекбай

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