Освещение будет налажено еще на более 1000 улицах Алматы – аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет решаться вопрос уличного освещения города Алматы, рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы переориентировали городской бюджет на освещение улиц, которые ранее никогда не освещались. На сегодня завершено строительство наружного освещения на 208 таких улицах. В следующем году освещение будет налажено еще на 1176 улицах», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам главы города, эта работа будет доведена до 100%. Кроме того он рассказал о ходе благоустройства дворов в Алматы.

«С начала года обустроено 672 дворовые территории. Доля благоустроенных дворов достигает 55%. С 2020 года начнем масштабную программу «Мой двор». 100%-е благоустройство дворов завершим в ближайшие 2 года», - проинформировал аким.