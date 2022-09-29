Осуждены за лжетерроризм три жителя СКО с начала года
Санкция статьи 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» подразумевает наказание от штрафа в размере до 5 тыс. МРП до лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время в местах лишения свободы отбывает наказание 39-летний житель Петропавловска. 14 февраля после ссоры с супругой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в подъезд дома по улице Заводской и позвонил 102, сообщив о том, что имеет при себе бомбу. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и других заинтересованных органов взрывного устройства не обнаружили. Мужчина был приговорен к одному году лишения свободы.
«Как показывает практика, в случаях, если подозреваемые признаются психически здоровыми, наказанием чаще всего становится реальное лишение свободы. В последнее время «ложный терроризм» изменился: теперь сообщения о якобы готовящемся взрыве поступают не только по телефону, но и по другим каналам. Просим всех помнить о предусмотренной законом ответственности», - сообщает начальник управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев.
Всего с начала года в СКО зарегистрировано 7 фактов ложного терроризма. К настоящему времени осуждены три «шутника».
Фото: polisia.kz