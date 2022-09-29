Осуждены за лжетерроризм три жителя СКО с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области напоминают об ответственности за «телефонный терроризм», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Санкция статьи 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» подразумевает наказание от штрафа в размере до 5 тыс. МРП до лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время в местах лишения свободы отбывает наказание 39-летний житель Петропавловска. 14 февраля после ссоры с супругой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в подъезд дома по улице Заводской и позвонил 102, сообщив о том, что имеет при себе бомбу. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и других заинтересованных органов взрывного устройства не обнаружили. Мужчина был приговорен к одному году лишения свободы.

«Как показывает практика, в случаях, если подозреваемые признаются психически здоровыми, наказанием чаще всего становится реальное лишение свободы. В последнее время «ложный терроризм» изменился: теперь сообщения о якобы готовящемся взрыве поступают не только по телефону, но и по другим каналам. Просим всех помнить о предусмотренной законом ответственности», - сообщает начальник управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев.

Всего с начала года в СКО зарегистрировано 7 фактов ложного терроризма. К настоящему времени осуждены три «шутника».

Фото: polisia.kz







