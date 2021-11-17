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Осуждены участники ОПГ за изготовление поддельных лекарств на 250 млн тенге

17 Ноября 2021 11:48
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Осуждены участники ОПГ за изготовление поддельных лекарств на 250 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЭР по городу Алматы Агентства по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении 3-х членов ОПГ, организовавших крупный подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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Всего изъято более 60 000 упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями «Ротоцеф», «Солкасерил», «Кальций Д3 никомед», «Цераксон».

В период пандемии Covid-19 при проведении ОРМ сотрудники ДЭР установили типографию, в которой изготавливались этикетки для лекарств, склад для хранения нелегальной продукции, а также подпольный цех в поселке Иргели Алматинской области.

Общая стоимость изъятых лекарственных средств составляет более 250 млн тенге.

Приговором суда членам ОПГ назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,6 до 7,6 лет.

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#Алматы   #Алматинская область   #Суды   #Здравоохранение   #Минфин РК  
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