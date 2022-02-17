Осуждены сотрудники центра соцуслуг «Демеу» в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» управления образования г.Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
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