Осуждены руководители ТОО «Оператор РОП» и экс-вице-министр экологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны осуждены руководители ТОО «Оператор РОП», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в сообщении пресс-службы межрайонного суда по уголовным делам города Астаны, судом установлено, что трое руководителей РОП, поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее Председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

«Хищение совершено путем необоснованных оплат услуг аффилированной кампании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости. Общая сумма причиненного ущерба 26,8 млрд тенге. Кроме того, вице-министр экологии, злоупотребляя своими полномочиями, подписал незаконный приказ, которым ввел расширенные обязательства производителей и импортеров кабельно-проводниковой продукции. В результате чего наступили тяжкие последствия в виде причиненного ущерба - более 325 млн тенге. В этот же период руководители ТОО «Оператор РОП», при пособничестве экс-вице-министра, покушались похитить 180 млрд тенге, находящиеся на счету ТОО. Хищение осужденные планировали совершить при строительстве аффилированной компанией 6-ти мусоросжигающих заводов на территории Казахстана», - говорится в сообщении суда.

Финансирование строительства осужденные необоснованно включили в мероприятия по реализации Инвестиционной политики на 2022 год.

«Также руководитель К. и учредитель М. ТОО (находятся в розыске), используя управленческие функции в коммерческой организации, злоупотребляя полномочиями, под видом получения дивидендов совершили хищение бюджетных средств в размере 920 млн тенге. Вина осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, специалистов и аудиторскими отчетами, которыми установлен размер причиненного ущерба в 28,2 млрд тенге. Приговором суда К. (директор ТОО в период c 2016 по 2019 г.) признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 189 ч.4 п.2), 250 ч.1, 24 ч.3, 28 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2) УК и осуждена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет. К. (директор ТОО в период с 2019 по 2022г.) признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 189 ч.4 п.2), 24 ч.3 УК и осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет», - сообщили в пресс-службе суда.

П. также признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5, 189 ч.4 п.2), 24 ч.3, 28 ч.5 - ст. 189 ч.4 п.2), 361 ч.4 п.3) УК и осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

Финансовый директор Т. признан виновным по ст.250 ч.1 УК и осужден к 2 годам лишения свободы. На основании п.1) ст.3 Закон РК от 7 декабря 2021 года «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» наказание ему сокращено на ½ и окончательно назначено 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Президенту Казахстана будет внесено представление о лишении осужденных К., П. и К. госнаград. Гражданский иск удовлетворен на сумму 28,2 млрд тенге в пользу АО «Ж». Также в доход государства конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных, добытое преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу.