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    11:58, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Осуждены организаторы подпольного казино в банном комплексе Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по г.Алматы завершено досудебное расследование в отношении группы лиц, которые незаконно организовали подпольное казино в банном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

    Шесть лиц организовали и содержали незаконное игорное заведение, где проводились азартные игры «Покер» вне мест, установленных законодательством, с извлечением дохода на сумму более 22,5 млн тенге.

    На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в заведении находились игроки, обслуживающий персонал, обнаружены и изъяты игральные фишки, карты, другие атрибуты игры.

    Кроме того, в казино была налажена система пропуска для проверенных клиентов.

    Приговором суда обвиняемые осуждены к различным срокам лишения свободы.


    Кадр из видео




    Теги:
    Суды Алматы Борьба с преступностью Закон и право
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