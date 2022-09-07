Осуждены организаторы подпольного казино в банном комплексе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по г.Алматы завершено досудебное расследование в отношении группы лиц, которые незаконно организовали подпольное казино в банном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Шесть лиц организовали и содержали незаконное игорное заведение, где проводились азартные игры «Покер» вне мест, установленных законодательством, с извлечением дохода на сумму более 22,5 млн тенге.

На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в заведении находились игроки, обслуживающий персонал, обнаружены и изъяты игральные фишки, карты, другие атрибуты игры.

Кроме того, в казино была налажена система пропуска для проверенных клиентов.

Приговором суда обвиняемые осуждены к различным срокам лишения свободы.





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