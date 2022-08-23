Осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по городу Алматы выявлена группа лиц, организовавшая незаконный игорный бизнес в городе Алматы и Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ликвидировано 4 игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники. Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 млн тенге. Приговором суда пять фигурантов осуждены к лишению свободы от 2 до 4 лет», - проинформировали в ведомстве.