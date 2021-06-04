Осуждены организаторы финансовой пирамиды «Денежный поток» в ВКО
Следствием установлено, что в 2019-2020 годы две жительницы ВКО посредством мессенджера организовали мошенническую схему под видом деятельности крупной строительной компании России.
Организаторы финпирамиды обещали баснословную еженедельную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев. При этом доверчивые вкладчики не заключали официальные договоры, а деньги переводили на карту организаторов.
Жертвами финпирамиды стали более 370 человек, из которых только 43 обратились в правоохранительные органы.
Виновные приговорены к пяти годам лишения свободы.
Как отмечает АФМ, финансовые пирамиды – уголовно наказуемые инвестиционные схемы (ст. 217 УК РК), при которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от новых участников. Как только денежный приток останавливается, выплаты прекращаются и большинство участников схемы остаются без средств. Единственный, кто гарантированно получит доход – это организатор финпирамиды.
В условиях развития технологий параллельно прогрессировали и способы получения выгоды. На сегодняшний день используются различные маркетинговые инструменты (рассылки через мессенджеры, реклама в соцсетях) создания преступных схем.
Агентство РК по финансовому мониторингу призывает проявлять бдительность и воздержаться от вклада денежных средств в сомнительные проекты, которые обещают «сверхдоходы» за короткие сроки.