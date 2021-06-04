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    11:29, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Осуждены организаторы финансовой пирамиды «Денежный поток» в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Денежный поток» с оборотом более 200 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

    Следствием установлено, что в 2019-2020 годы две жительницы ВКО посредством мессенджера организовали мошенническую схему под видом деятельности крупной строительной компании России.

    Организаторы финпирамиды обещали баснословную еженедельную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев. При этом доверчивые вкладчики не заключали официальные договоры, а деньги переводили на карту организаторов.

    Жертвами финпирамиды стали более 370 человек, из которых только 43 обратились в правоохранительные органы.

    Виновные приговорены к пяти годам лишения свободы.

    Как отмечает АФМ, финансовые пирамиды – уголовно наказуемые инвестиционные схемы (ст. 217 УК РК), при которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от новых участников. Как только денежный приток останавливается, выплаты прекращаются и большинство участников схемы остаются без средств. Единственный, кто гарантированно получит доход – это организатор финпирамиды.

    В условиях развития технологий параллельно прогрессировали и способы получения выгоды. На сегодняшний день используются различные маркетинговые инструменты (рассылки через мессенджеры, реклама в соцсетях) создания преступных схем.

    Агентство РК по финансовому мониторингу призывает проявлять бдительность и воздержаться от вклада денежных средств в сомнительные проекты, которые обещают «сверхдоходы» за короткие сроки.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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