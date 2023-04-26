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Осуждены и амнистированы полицейские, похитившие деньги погибшего жителя Степногорска

Автор:  
Оксана Матасова
26 Апреля 2023, 07:48
Осуждены и амнистированы полицейские, похитившие деньги погибшего жителя Степногорска

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Степногорске оглашен приговор полицейским, завладевшим на месте происшествия деньгами погибшего. Стражи порядка осуждены, но освобождены от основного наказания по амнистии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению городского суда, на проходящий процесс были приглашены полицейские Степногорска для предупреждения правонарушений среди них.

«Судом установлено, что Р. и Б. при выезде на осмотр места происшествия, используя телефон потерпевшего, завладели его денежными средствами посредством несанкционированного доступа к мобильному приложению Kaspi банка на сумму около 40 тысяч тенге. Подсудимые незаконно перевели деньги на счет другого лица, затем перевели на свой счет и поделили между собой. После совершения таких манипуляций они удалили из телефона потерпевшего мобильное приложение банка», - пояснили в ведомстве.

Таким образом, виновные совершили хищение в группе лиц по предварительному сговору путем незаконного доступа в информационную систему (п.п 1 ,4 ч.2 ст.188 УК).

«Приговором суда сотрудники полиции Р. и Б. осуждены к 3 годам ограничения свободы, лишены званий. С учетом требований Закона РК «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» они освобождены от основного наказания», - добавили в ведомстве.

Смягчающим обстоятельством стало наличие у них малолетних детей и погашение ущерба. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения сотрудником правоохранительного органа с использованием служебного положения.

Приговор не вступил в законную силу.


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