Осуждены должностные лица акимата Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау осуждены должностные лица областного акимата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Антикоррупционной службой по Атырауской области ранее завершено следствие в отношении экс-заместителя акима области Сайлауовой Н, а также руководителя кправления образования области Кенжегалиева К. и его заместителя Кабдуловой Р., главного бухгалтера ГУ «Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная малая академия искуств им. Н.Тлендиева» Мажитовой Н., руководителя КГКП «Методический центр управления образования области» Кабекенова Г., главного бухгалтера КГКП Имангазиевой К., главного бухгалтера КГКП «Пансионат с лечением «Геолог Казахстана» управления образования области Жалеловой К. и помощника бухгалтера Забенова Б. Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 118 млн.тенге, а также получении взяток в крупном размере за заключение договоров на поставку товаров, содействие в прохождении аттестации, включение в список претендентов на поощрение и сдачу ЕНТ», - говорится в распространенном сообщении.

По информации ведомства, 6 февраля 2020 года приговором суда №2 города Атырау осуждены:

- Сайлауова Н. за хищение, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток - к 2 годам лишения свободы, а также внесено представление о лишении государственной награды Ордена «Құрмет»;

- Кенжегалиев К. за хищение и мошенничество - к 2 годам ограничения свободы;

- Кабдулова Р. за хищение, получение взяток и мошенничество - к 4 годам лишения свободы;

- Мажитова Н. за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы;

- Кабикенов Г. за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы;

- Имангазиева К., Жалелова К., Забенов Б. за хищение бюджетных средств – к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Все пожизненно лишены права занимать должность на государственной службе.