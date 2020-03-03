Осуждены четверо торговавших марихуаной в крупном размере актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялось оглашение судебного акта по делу о создании, руководстве и участии в организованной преступной группе, торговле наркотиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Четверо обвиняемых были признаны виновными и осуждены к большим срокам лишения свободы.

Согласно материалам дела четверо актюбинцев в группе торговали наркотическими средствами в виде марихуаны в крупном размере. Были опрошены 60 свидетелей, изъяты вещественные доказательства, сделаны аудиозаписи разговоров, в которых мужчины использовали зашифрованные слова для обозначения наркотиков и их веса. В январе 2019 года Куаныш Конырбаев, Касым Турганбаев, Айболат Исказиев, Кайрат Жумабаев были арестованы, с октября прошлого года шел судебный процесс.

«Были опрошены более 60 свидетелей, которые показали, что приобретали у подсудимых наркотические средства. В таком объеме, как показали свидетели, подсудимыми было сбыто наркотиков в размере 70-80 килограммов. Совместные действия подсудимых, перевозка на автомашине, расфасовка, обнаружение и изъятие наркотических средств при обыске домов, наличие весов подтверждают их виновность в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств марихуаны в особо крупном размере», - сказал судья Киятбек Мирзабеков.

Согласно материалам дела подсудимые постоянно общались. Конырбаевым осуществлялось руководство группой, при необходимости Жумабаев, Искалиев звонили Конырбаеву, чтобы он доставил марихуану. В свою очередь Конырбаев звонил Турганбаеву и говорил, кому и сколько нужно отвезти. Турганбаев отвозил и тоже осуществлял сбыт наркотиков. Турганбаев занимался сбором денег с Жумабаева и Искалиева, которые передавал Куанышу Конырбаеву или его жене.

«При разговорах использовались термины, зашифрованные слова для обозначения наркотиков и их количества и получения денежных средств. Этот факт подтверждает детализация телефонных переговоров, оперативной съемки. Их действия были согласованы. Вина подсудимых доказывается протоколами следственных действий. Суд считает полностью доказанной их вину», - сказал судья Киятбев Мирзабеков.

По приговору суда Куаныш Конырбаев был признан виновным по статье 262 части 1, 297 части 4 и по совокупности преступлений, ему было назначено лишение свободы сроком на 18 лет.

Касым Турганбаев был признан виновным по статье 262 части 2, 297 части 4 УК РК. Ему назначили срок в 17 лет. Кайрату Жумабаеву и Айболату Исказиеву, признанных виновными по статьям 262, 297, было назначено наказание сроком по 16 лет лишения свободы в учреждения максимальной безопасности.

Срок нахождения под стражей до суда будет засчитан из расчета 1 день равный 1 дню.