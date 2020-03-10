Осуждённый за убийство сшил тапочки для пожилых людей в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 пар комнатных тапочек сшил 40-летний осуждённый из колонии, отбывающий наказание с 2014 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

«В канун празднования Международного женского дня осуждённый, отбывающий наказание в учреждении максимальной безопасности АП-162/4 департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области сшил для постояльцев дома престарелых города Павлодар тридцать пар комнатных тапочек», - сообщила пресс-служба департамента УИС по Павлодарской области.

Заключённый Алексей отбывает наказание за убийство с 2014 года. До конца срока ему осталось два года.

«Шьёт Алексей с детства; эти навыки ему привил отец, который занимался сапожным делом. Так, эти умения помогают сорокадвухлетнему Лёше коротать срок в местах лишения свободы», - добавили в ДУИС.

Дома его ждут супруга и взрослая дочь. Связь с ними он не потерял, несмотря на долгий срок наказания.

«Находясь здесь, я многое понял, сделал для себя выводы, стал совсем другим человеком. Вы даже не представляете, как нужно ценить свободу, ценить то, что близкие рядом, а эти тапочки я сшил для людей, которым нужно тепло, - поделился Алексей. - Читал в газете, что 2020 год - это Год волонтёра. И, несмотря на то, что я здесь, пусть от меня будет хоть какая-то польза».

Необычный подарок, сделанный руками осуждённого, был передан в отделение паллиативной помощи при центре оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов Павлодарской области.

«Вы знаете, мне приятно получать подарки, ведь, хоть мы уже не молоды, мы все женщины. Я совсем одна, родственников у меня нет, живу здесь, девочки за нами ухаживают, - со слезами на глазах сказала Маргарита Васильевна. - Конечно, вся эта забота о нас не заменит человеческого тепла. А вот такие сюрпризы говорят о том, что есть люди, которые хотят нам сделать приятно».

В центре оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов она уже - тринадцать лет, добавили в павлодарском ДУИС.



