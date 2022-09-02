Осужденный в ВКО сообщил о тайнике с оружием

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Осужденный рассказал о спрятанном оружии в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками оперативного отдела учреждения ОВ-156/6 ДУИС по ВКО совместно с сотрудниками Шемонаихинского РОП и Первомайского поселкового отдела полиции ДП по ВКО было проведено мероприятие по изъятию оружия, спрятанному в заброшенном здании.

Благодаря слаженной работе сотрудников оперативного отдела учреждения ОВ-156/6 ДУИС по ВКО осужденный Ю., отбывающий наказание в колонии максимальной безопасности, приговоренный к 10 годам лишения свободы, решил окончательно покончить с преступным прошлым и рассказал о спрятанном оружии.

«Ранее я, находясь на свободе, встретил в магазине хорошего знакомого, купив по бутылке пива, мы пошли в заброшенное здание. У него в руках было что-то завернутое в джинсовые брюки, я у него спросил, что это. На что он мне ответил, что это – ружье. И он хочет его спрятать, чтобы потом, когда нужно будет, забрать. В заброшенном доме он спрятал ружье, закидав камнями и обломками стены. После мы разошлись по домам, через полгода где-то летом меня закрыли по новому уголовному делу в СИЗО. С того времени я его не видел. Я не хочу, чтобы оружие нашли дети и подростки», – рассказывает осужденный.

Сотрудниками Первомайского поселкового отдела полиции РОП Шемонаихинского района ДП по ВКО по данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 287 УК РК.

Согласно заключения экспертизы изъятое оружие является гладкоствольным охотничьим ружьем, модели ИЖ-18ЕМ, 28 калибра, с заводским номером, пригодное для стрельбы.





Фото: polisia.kz











