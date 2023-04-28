Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Осужденный в местах лишения свободы «сдавал» в аренду столичные квартиры

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Апреля 2023, 11:20
Осужденный в местах лишения свободы «сдавал» в аренду столичные квартиры Фото: astana.sud.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Алматинского района г. Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении по факту совершения мошенничества и мелкого хищения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Ш. будучи осужденным за совершение особо тяжкого преступления, отбывая наказание в местах лишения свободы, совершил мошенничество с использованием сотового телефона с выходом в социальные сети. Он разместил ложное объявление на сайте «krisha.kz» о сдаче в аренду жилья, не имея на то возможности. В результате Ш. получил от 5 потерпевших денежные средства на общую сумму 305 тысяч тенге, которыми распорядился по своему усмотрению.

В суде Ш. вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Вина его доказана признательными показаниями подсудимого, потерпевших и другими материалами уголовного дела.

Смягчающим ответственность и наказание обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние. Обстоятельством, отягчающим ответственность и наказание суд признал наличие опасного рецидива преступлений.

Санкция ч.1 ст. 187 УК (мошенничество) предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительными работами в размере до 80 МРП, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 20 суток.

Санкция ст.190 ч.3 УК (мелкое хищение) предусматривает альтернативные виды наказания в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Приговором суда Ш. признан виновным в совершении мелкого хищения с назначением наказания в виде штрафа в размере 122 520 тенге. По факту совершения мошенничества по совокупности приговоров частично присоедино неотбытое наказание по приговору суда от 2 декабря 2015 года, окончательно назначено Ш. наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.


Астана   Суды  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области