Осужденный развел огород в акмолинской колонии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 50 кг овощей со своего огорода каждые два дня собирает осужденный ЕЦ-166/25. Мужчина развел огород на выделенном администрацией колонии пустом участке земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, осужденный Арыслан впервые попал в режимное учреждение.

«Очень тяжело было морально. Спасибо психологу колонии Ивану Гавриленко, который много со мной беседовал. Это он мне посоветовал заняться трудотерапией, в моем случае – огородом. Мне всегда это нравилось. Когда-то, еще в детстве, наблюдал, как выращивали овощи и фрукты садоводы в интернате, где я учился», - поделился заключенный.

Арыслан занялся новым для себя делом серьезно. Администрация учреждения одобрила предложение.

«Семена приобрел в магазине учреждения, ну а свободной земли под огород здесь предостаточно. Жаркое лето и должный уход принесли свои плоды. Арыслан вырастил своими руками несколько видов огурцов, некоторые из которых были по 60 см в длину, несколько видов перца, кабачки и ароматную зелень», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Теперь новоиспеченный огородник собирает каждые два дня более 50 кг овощей. В сборе урожая ему помогают единомышленники - осужденные из отряда.

В следующем году мужчина планирует увеличить огород вдвое, если руководство колонии его поддержит.







