Осужденный распространял радикальную идеологию в колонии Актобе

29 Декабря 2022, 13:08

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина «Е» по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в учреждении уголовно-исправительной системы МВД. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«28 декабря судом № 2 г.Актобе он признан виновным по ст.174 и ч.2 ст.256 УК РК и приговорен к 6 годам лишения свободы. Установлено, что осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление. До настоящего времени придерживался радикальной идеологии, которую распространял среди лиц, содержащихся в колонии», - сообщили в КНБ.

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу.

Фото: eadaily.com

