Осужденный пытался дать взятку инспектору службы пробации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске осужденный к выполнению общественных работ мужчина попытался их избежать, предложив инспектору службы пробации денежное вознаграждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, жителя города осудили по уголовной статье «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Суд назначил наказание в виде 80 часов общественных работ. Однако осужденный категорически отказывался от их выполнения.

«К окончанию рабочего дня осужденный пришел в отдел службы пробации и предложил инспектору взятку за содействие. Поскольку он не в первый раз пытался таким способом решить свою проблему, инспектор условно согласился и сообщил об этом группе собственной безопасности департамента. Осужденного задержали в кабинете инспектора во время передачи 30 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Проводятся следственные действия. Осужденному грозит наказание в виде штрафа в размере 25-30-ти кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до пяти лет», - проинформировали в пресс-службе.



