Осужденный получил землю под строительство дома в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осужденный получил земельный участок под строительство дома в Павлодарской области. Помощь ему в этом оказали сотрудники службы пробации департамента УИС и областной акимат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Павлодарской области.

Освободившись из мест лишения свободы, осужденный решил воплотить в жизнь давнюю мечту и построить дом по своему личному проекту. Однако на его реализацию мужчине потребовался земельный участок, приобретение которого стоит немалых денег. С просьбой о помощи подучетный обратился к инспектору службы пробации департамента УИС по Павлодарской области. Сотрудники службы, в рамках взаимодействия, обратились к местному акимату и помогли осужденному с оформлением необходимых документов.

По окончании рассмотрения личного дела подучетного, Железинская районная комиссия вынесла положительное решение по заявлению гражданина К., и в результате для постройки жилья ему был предоставлен земельный участок площадью в 15 соток в селе Железинка.

«Осужденный был трудоустроен в ИП «У Сэма» слесарем по ремонту автомашин, женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей. На сегодня работодателем характеризуется как добросовестный работник. Нарушений порядка и условий отбывания наказания мужчиной выявлено не было, жалоб от соседей и жителей села на гражданина не поступало»,- прокомментировал инспектор службы пробации Айбек Айтчанов.

Стройматериалы осужденный закупает на собранные за период трудоустройства средства, уже создал планировку дома, с пятью комнатами и одним санузлом. По словам мужчины, все строительство будет проходить с помощью профессионалов, небольшую работу будет делать сам. Сотрудники службы пробации пообещали прийти на новоселье и подарить детям подарки.



