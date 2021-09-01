Осуждённый павлодарец четыре месяца прятался в общежитиях

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области нашли скрывавшегося осуждённого за кражу сельчанина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Осуждённого за кражу сельчанина нашли после розыска в Павлодарской области», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Там отметили, что осуждённый за кражу сельчанин 4 месяца прятался в общежитиях областного центра. Он состоял на учёте в службе пробации Актогайского района с сентября 2020 года. С момента постановки на учёт сотрудниками службы пробации вместе с центром занятости и соцпрограмм района он был трудоустроен на оплачиваемое рабочее место, а жил с матерью-пенсионеркой. Но с февраля 2021 года осуждённый не приходил на регистрацию в службу пробации, а его сотовый телефон был отключён.

«При проверках по месту жительствах его не было дома; мать утверждала, что не знает местонахождение осуждённого. На работе он тоже перестал появляться, несмотря на то, что ему регулярно платили; со слов работодателя трудовую дисциплину не нарушал, - рассказал старший инспектор службы пробации Ризабек Алин. - Сотрудниками пробации были инициированы первоначально розыскные мероприятия; были разосланы запросы во все медицинские и государственные учреждения района и города, однако согласно ответам на лечении он не находился. Кроме того, были опрошены близкие родственники осуждённого, соседи, а также бывшие коллеги».

Не сумев разыскать беглеца, сотрудники пробации направили материал в Актогайский районный суд для объявления в розыск осуждённого и установления меры пресечения, отметили в ДУИС. С мая розыском осуждённого занимались сотрудники отдела криминальной полиции Павлодарской области совместно с инспекторами пробации. В августе беглеца обнаружили в одном из общежитий Павлодара и водворили в следственный изолятор.

«При допросе он пояснил, что весь этот период злоупотреблял спиртными напитками и проживал в разных общежитиях со своими знакомыми; связь ни с кем из родных не поддерживал, несмотря на то, что знал об ответственности за скрытие от пробационного контроля. Ведь это злостное уклонение от отбывания наказания», – добавил Ризабек Алин.

Срок нахождения в бегах ему не засчитывается в срок наказания, дальнейшую судьбу осуждённого решит суд. Если будет удовлетворено представление службы пробации о замене наказания, то беглец проведёт в колонии больше года.