РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:58, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Осуждённый павлодарец четыре месяца прятался в общежитиях

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области нашли скрывавшегося осуждённого за кражу сельчанина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Осуждённого за кражу сельчанина нашли после розыска в Павлодарской области», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    Там отметили, что осуждённый за кражу сельчанин 4 месяца прятался в общежитиях областного центра. Он состоял на учёте в службе пробации Актогайского района с сентября 2020 года. С момента постановки на учёт сотрудниками службы пробации вместе с центром занятости и соцпрограмм района он был трудоустроен на оплачиваемое рабочее место, а жил с матерью-пенсионеркой. Но с февраля 2021 года осуждённый не приходил на регистрацию в службу пробации, а его сотовый телефон был отключён.
    «При проверках по месту жительствах его не было дома; мать утверждала, что не знает местонахождение осуждённого. На работе он тоже перестал появляться, несмотря на то, что ему регулярно платили; со слов работодателя трудовую дисциплину не нарушал, - рассказал старший инспектор службы пробации Ризабек Алин. - Сотрудниками пробации были инициированы первоначально розыскные мероприятия; были разосланы запросы во все медицинские и государственные учреждения района и города, однако согласно ответам на лечении он не находился. Кроме того, были опрошены близкие родственники осуждённого, соседи, а также бывшие коллеги».
    Не сумев разыскать беглеца, сотрудники пробации направили материал в Актогайский районный суд для объявления в розыск осуждённого и установления меры пресечения, отметили в ДУИС. С мая розыском осуждённого занимались сотрудники отдела криминальной полиции Павлодарской области совместно с инспекторами пробации. В августе беглеца обнаружили в одном из общежитий Павлодара и водворили в следственный изолятор.
    «При допросе он пояснил, что весь этот период злоупотреблял спиртными напитками и проживал в разных общежитиях со своими знакомыми; связь ни с кем из родных не поддерживал, несмотря на то, что знал об ответственности за скрытие от пробационного контроля. Ведь это злостное уклонение от отбывания наказания», – добавил Ризабек Алин.
    Срок нахождения в бегах ему не засчитывается в срок наказания, дальнейшую судьбу осуждённого решит суд. Если будет удовлетворено представление службы пробации о замене наказания, то беглец проведёт в колонии больше года.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!