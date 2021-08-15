Осужденный написал портрет Абая и подарил его библиотеке в Атбасаре

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Художник-самоучка, осужденный на 17 лет лишения свободы, написал портрет Абая Кунанбайулы и подарил его атбасарской районной библиотеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, осужденный учреждения максимальной безопасности Акмолинской области к 176-летию писателя и мыслителя Абая Кунанбайулы решил написать его портрет.

«Помню, как в школе мы изучали стихотворения Абая. Я горжусь нашим наследием, меня переполняет чувство гордости, что во многих странах читают Абая, что они знакомы с творчеством нашей страны. Долг нынешнего поколения - не забывать свою культуру, ценить и воспевать её, передавать детям», - поделился осужденный Бауржан.

Мужчина отбывает срок наказания за тяжкое преступление.

«С приятелем после ночного застолья, чтобы продолжить веселье, в поисках денег убили человека. Будучи седьмым ребёнком в многодетной семье, особых интересов к рисованию он никогда не проявлял. И только здесь, за колючей проволокой, в минуты раскаяния Бауржан увлёкся, а потом и пристрастился к рисованию», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

В свободное время Бауржан стал принимать участие в конкурсах стенгазет и оформлять стенды. А написав портрет Абая, осужденный предложил передать его в дар районной библиотеке.