Осужденный на 14 лет женился в акмолинской колонии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заключенный, лишённый свободы на 14 лет, сочетался браком в учреждении акмолинского ДУИС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С Анатолием Тамара познакомилась еще будучи совсем ребенком, они были соседями и она росла на его глазах. Анатолий старше, поэтому никогда не обращал внимание на маленькую девочку. Судьба развела их на некоторое время. Анатолий за эти годы успел много - получить профессию, жениться и развестись, и волею судьбы оказаться на скамье подсудимых. Тамара же к этому времени подросла и окончила школу. Узнав о проблеме Анатолия от его родителей, она написала ему письмо, решив поддержать. Так отношения и завязались. Стали общаться по скайпу, телефону. Несмотря на разницу в 16 лет, разговаривать могли бы часами, торопились, стараясь успеть все сказать друг другу, а если что-то не успевали, ждали следующей возможности с нетерпением», - рассказала историю молодоженов пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова.

Сама девушка в том, что ее суженый находится в заключении, ничего страшного не находит, ведь в жизни ошибаются все. После двухлетних отношений на расстоянии Анатолий предложил Тамаре пожениться.

«Долго думал и не решался. Боялся, что Тамарочка откажется, она молоденькая совсем. Я предложил ей все хорошо обдумать, сказав, что любое её решение приму с благодарностью», - признался молодожен.

Но девушка раздумывала недолго и уже на следующий день ответила согласием.

«Я чувствую, что это мой человек, и я буду его любить всю жизнь, как бы она ни сложилась для нас. Уверена, и он любит меня, он не подведёт, у него добрая и чистая душа. Конечно, как и все девушки, я мечтала о пышном белом платье и торжественной церемонии, но жизнь штука непредсказуемая, решили, что после освобождения Анатолия обязательно сыграем свадьбу. Это лишь дело времени», - поделилась Тамара.

Новобрачным остается ждать 12 лет до того момента, как Анатолий выйдет на свободу. Пока же, в период пандемии, все свидания приостановлены, но молодожены уверены: как только коронавирусная инфекция отступит, они смогут видеться.