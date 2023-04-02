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    12:59, 02 Апрель 2023 | GMT +6

    Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию

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    Фото: ТАСС
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-министр обороны РК Мурат Бектанов не согласился с приговором суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приговор не вступил в законную силу, обжалован осужденным Бектановым М. и его адвокатом Подушкиным А.Н. Дело направлено в апелляционную коллегию по уголовным делам Военного суда для рассмотрения по существу», - говорится в ответе специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Решением суда от 24 февраля 2023 года Мурат Бектанов был приговорен к лишению свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса РК «Превышение власти».

    Какая-либо иная информация не предоставляется в связи с рассмотрением уголовного дела под грифом «Секретно».


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