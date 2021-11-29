Осужденный костанаец сыграл свадьбу в колонии-поселении

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Осужденный житель Костанайской области свадьбу сыграть, будучи на свободе, не успел. Женился на своей возлюбленной молодой человек уже в стенах колонии-поселения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Необычное мероприятия для мест лишения свободы провели в колонии-поселении в Костанайской области. Как рассказали в пресс-службе ДУИС региона, узами брака связал себя осужденный Ц. со своей избранницей.

Как оказалось, познакомились молодые люди еще до заключения под стражу осужденного –

вместе работали. С тех пор пара не расставалась. Брак на свободе заключить они не успели – молодому человеку дали 5 лет лишения свободы за разбой, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

В ДУИС отмечают, что как общее правило, регистрация брака производится в органе РАГС в назначенный день, в присутствии вступающих в брак лиц. Как и полагается, осужденный вместе со своей спутницей заранее подали заявление и в назначенный день расписались, а после официальной церемонии забрали свидетельство о заключении брака.

«Количество браков в местах лишения свободы растет, - отмечает старший инспектор по трудовому и бытовому устройству среди освобождаемых осужденных старший лейтенант юстиции Салтанат Дусубаева. — По большому счету, этот показатель свидетельствует о проводимом на должном уровне воспитательном процессе. Поэтому заключение брака осужденного является стимулом к законопослушному поведению. Другими словами, поддержание семейных связей направлено на исправление осужденного».