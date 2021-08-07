Осужденный колонии посвятил картину умершей от коронавируса жене

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Талант к рисованию открылся у осужденного, отбывающего наказание в колонии «Черный беркут», после потери семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Костанайской области.

Александр отбывает наказание в колонии особого режима. Был приговорен к 11,5 годам лишения свободы за убийство.

- Сидели с товарищем на кухне, выпивали. Начали спорить, ругаться. Я начал бить товарища кулаками, сбивая его с ног, потом вонзил в шею нож, - вспоминает Александр. От полученного ранения он моментально скончался. Я понимал что делаю, даже убивая, намеревался сделать так, чтобы не было крови. После сделанного, испугавшись, я побежал в ближайший магазин, где попросил продавца вызвать полицию. После уже ждал сотрудников и во всем признался.

О совершенном деянии вспоминает часто – раскаивается и сожалеет обо всем. Но больше всего – о потере семьи. В 2016 году он потерял четырехмесячную дочь, а в ноябре прошлого года коронавирусная инфекция унесла жизнь его супруги. Чувство скорби и тоски стало отправной точкой в раскрытии его способностей.

- Талант рисования открылся неожиданно для меня. Я потерял свою семью и просто не находил места. Не мог особо ни с кем поделиться своей болью. Здесь, наверное, хорошо прочувствовал выражение: «Что имеем не храним, а потерявши - плачем», - поделился Александр. Но однажды взял в руки карандаш и полностью погрузился в процесс.

На свободе мужчина часто делал наброски, мелкие рисунки, но никогда серьезно не занимался творчеством. Супруга постоянно уговаривала не бросать это занятие.

- Первой работой стал плакат, посвященный проблеме COVID-19. Эту картину я посвятил жене, - рассказывает Александр. Это такое обращение к людям с просьбой беречь себя и своих близких. А также делать правильный выбор, не сбиваясь с пути, как мы, те кто отбывает наказание за решеткой.

После демонстрации картины сотрудникам колонии, психологам и начальником отряда было отмечено, что осужденному стало легче. Именно они поддержали дальнейшее его стремление рисовать, помогли с красками, кистями и бумагой. Предложение о первой серьезной и крупной работе поступило от начальника воспитательного отдела капитана юстиции Аслана Канафина. В клубе учреждения был сделан ремонт, и появилась идея оформить стены. Совместно разработав проект оформления, было решено в честь 175 -летия Абая Кунанбаева нанести на одну из стен его портрет. В течение нескольких месяцев работа была закончена. Теперь портрет Абая на фоне казахских степей украшает одну из стен клуба. Как пояснил осужденный, эта работа стала вызовом самому себе. В планах оформить другие стены, которые также будут посвящены значимым датам и людям.

- Творчество помогает прожить и выразить внутри личностные конфликты. Когда человек находится в тяжелом эмоциональном состоянии, переживает боль, он сознательно или бессознательно ищет пути преодоления этой боли, - поясняет психолог учреждения, старший лейтенант юстиции Алгуатова Назерке. Зачастую люди идут по пути наименьшего сопротивления, заглушают боль тем, что ближе, что легче использовать. Часто это алкоголь, наркотики, другие зависимости. Иногда люди уходят в религию, в чтение, спорт, в работу, чтобы там облегчить свои страдания. У Александра, так как он находится в изоляции от общества, самым доступным средством оказалось творчество. Он взял в руки карандаш, и процесс пошел. У него началась самотерапия творчеством.

Для своих работ подпись пока не придумал. Но есть мысль, сделать подпись-невидимку, которая будет проявляться при нанесении специального раствора. О том, чем будет заниматься по окончании срока, пока не делится, и именно это станет главной задачей психологов - подготовить мужчину к освобождению.