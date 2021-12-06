Осужденный из колонии Нур-Султана победил в республиканском онлайн-турнире по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников Содружества независимых государств в учреждениях уголовно-исполнительной системы был организован онлайн-турнир по шахматам среди осужденных к лишению свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС.

Онлайн-турнир проходил посредством сайта Lichess.org. и технического оборудования для предоставления видеосвиданий, с привлечением в качестве исполнительного организатора экспертов по шахматам.

В целях определения участников турнира Совета от Уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, во всех городах Казахстана проведены отборочные оффлайн-турниры внутри учреждений, по итогам которых организованы отборочные онлайн-турниры среди учреждений региона.

Так, по городу Нур-Султану по результатам турнирной таблицы победителем в шахматном турнире признана команда осужденных учреждения ЕЦ-166/5, которые приняли участие в республиканском турнире, который проводился 4 и 5 декабря текущего года. В упорной борьбе среди осужденных всего Казахстана победителем стал осужденный И., отбывающий наказание в колонии особого режима города Нур-Султан.