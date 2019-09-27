Осужденным увеличили вес передачи и время телефонных переговоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в учреждениях уголовно-исполнительной системы осужденным увеличили максимальный вес передачи и время телефонных переговоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Уголовно-исполнительной системы МВД РК.

«Согласно приказу министра от 13 сентября 2019 г. «О внесении изменений в приказ от 17 ноября 2014 года № 819 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы» осужденным максимальный вес одной передачи увеличился с 14 до 20 кг.

Перечень и вес содержимого посылок, передач и бандеролей регистрируются в журнале учета выдачи посылок, передач, бандеролей, поступивших в адрес осужденных, и их вложений, форма которого указана в Правилах организации деятельности по осуществлению контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и производства досмотров и обысков.

Также, лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, продлили время на телефонные разговоры, в том числе с использованием видеосвязи при наличии технических возможностей с 9:00 до 21:00, если раньше они могли переговорить до 18:00 часов.

Переговоры осуществляются на основании письменной заявки осужденного на имя начальника учреждения либо лица, его замещающего, согласно очередности и графику», - сообщил и.о. председателя КУИС МВД РК ТенизжанДжанибеков.

Напомним, что в начале августа 2019 года Ерлан Тургумбаев посетил учреждение ЛА-155/8 Департамента по Алматинской области (п. Заречный) и провел прием осужденных по личным вопросам, в ходе которого был поднят осужденными данный вопрос.