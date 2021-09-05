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Осуждённым помогают в поиске работы в Лисаковске

Автор:  
Жанна Мусабаева
5 Сентября 2021, 08:30
Осуждённым помогают в поиске работы в Лисаковске

ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - Работу помогли найти осужденному, состоящему на учете в службе пробации города Лисаковска, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Костанайской области, ранее мужчина был осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Проблема с трудоустройством была выяснена при постановке на учет, после чего была составлена индивидуальная программа по оказанию социально-правовой помощи.

«Совместно с Центром занятости отдела занятости и социальных программ акимата города Лисаковска была проведена совместная работа по трудоустройству осужденного к ограничению свободы, в результате чего, осужденный был трудоустроен в ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» в качестве разнорабочего», - сообщили в пресс-службе департамента.

Как пояснили в ведомстве, осужденный Б., отбывая наказание в изоляции от общества, пересматривает свои жизненные приоритеты и пытается встать на твердый путь исправления, а также намерен освободиться условно-досрочно от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Костанайская область   Пенитенциарная система   Занятость  
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