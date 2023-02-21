Осужденным по одному делу с Бактыгуль Хаменовой суд уменьшил сроки наказания

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дело в отношении бывшего руководителя областного управления культуры Акылбека Рыскалиева и директора ТОО Умиртая Адамова, осужденных за коррупцию вместе с экс-замакима региона Бактыгуль Хаменовой, пересмотрено апелляционной коллегией Атырауского областного суда. Осужденным значительно снизили сроки наказания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее приговором суда Б. Хаменова и А. Рыскалиев были признаны виновными, и им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Подсудимому У. Адамову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Все подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

«Дело рассмотрено по апелляционным жалобам осужденных и их адвокатов, которые просили отменить приговор суда и вынести оправдательный приговор.

Решением судебной коллегии приговор в отношении А. Рыскалиева и У. Адамова изменен. Исследованными в суде апелляционной инстанции доказательствами установлено, что А. Рыскалиев, являясь подчиненным Б. Хаменовой, способствовал получению взятки по ее поручению.

При этом, выступая только на ее стороне, создавал условия для получения взятки, тесно контактировал с У. Адамовым, вел переговоры с руководителем и бухгалтером городского отдела культуры на предмет выделения денежных средств для установки памятника, принимал меры по ускорению процесса заключения договора, получения из бюджета финансирования на установку памятника, также перечислению на счет ТОО выделенных средств. Сумма взятки в размере 4,5 млн тенге предназначалась для Б. Хаменовой, получение им доли не оговаривалось. Поэтому действия А. Рыскалиева переквалифицированы с п.2 ч.3 ст.366 УК на ч.5 ст.28, п.2 ч.3 ст.366 УК, как пособничество в получении взятки. С учетом исключительных обстоятельств, существенно смягчающих ответственность А. Рыскалиева, назначенное наказание снижено до 2 лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба областного суда.

Апелляционная коллегия пересмотрела и дело в отношении У. Адамова.

«С учетом исключительных обстоятельств, существенно смягчающих ответственность (пожилой возраст - 65 лет) и содержание на иждивении 2-х совершеннолетних детей-инвалидов с детства, имеющих четверых и троих несовершеннолетних детей, назначенное наказание снижено до 1 года 6 месяцев лишения свободы»,- проинформировала пресс-служба Атырауского областного суда.

Как ранее сообщалось, Атырауский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-заместителя акима региона Бакытгуль Хаменовой, приговоренной судом к семи годам лишения свободы. Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова судом была признана виновной по статье 366 Уголовного кодекса РК «Получение взятки» при возведении памятника Абаю. По совокупности всех собранных следствием доказательств ее вины подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Бакытгуль Хаменова свою вину при оглашении приговора не признала и подала апелляцию. Дело рассматривалось судьями Мирамбеком Нагашыбаевым, Татти Уалиевой и Гульмирой Даулетовой. Государственным обвинителем выступила Лаура Саматова. Права осужденной защищал адвокат Игорь Вранчев. Представитель прокуратуры Лаура Саматова зачитала обвинительное заключение, сделав вывод, что вина осужденной доказана в ходе расследования этого дела. Посовещавшись, апелляционная коллегия Атырауского областного суда вынесла решение по жалобе осужденной экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Приговор в отношении бывшего замакима остался без изменений.