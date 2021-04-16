Осужденных вакцинируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят вакцинацию личного состава департамента уголовно-исполнительной системы и осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, первый компонент вакцины получили 93% сотрудников.

«После прививки врачи порекомендовали обильное питье, ограничить физические нагрузки. У некоторых сотрудников к вечеру наблюдалось незначительное повышение температуры. Я себя чувствовал хорошо. Несем службу в обычном режиме», - сказал заместитель начальника департамента Александр Кочкин.

С 15 апреля началась вакцинация осужденных. Первыми получили прививку 30 осужденных учреждения минимальной безопасности ЕС-164/9 в Кызылжарской центральной районной больнице.

16 апреля пройдет вакцинация осужденных, находящихся в следственном изоляторе.

Всего по области на утро 16 апреля первый компонент вакцины получил 19 851 человек, полный курс прошли 2 811 североказахстанцев.

Напомним, более полумиллиона человек провакцинировались от COVID-19 в Казахстане.