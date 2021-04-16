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    10:38, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Осужденных вакцинируют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят вакцинацию личного состава департамента уголовно-исполнительной системы и осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, первый компонент вакцины получили 93% сотрудников.

    «После прививки врачи порекомендовали обильное питье, ограничить физические нагрузки. У некоторых сотрудников к вечеру наблюдалось незначительное повышение температуры. Я себя чувствовал хорошо. Несем службу в обычном режиме», - сказал заместитель начальника департамента Александр Кочкин.

    С 15 апреля началась вакцинация осужденных. Первыми получили прививку 30 осужденных учреждения минимальной безопасности ЕС-164/9 в Кызылжарской центральной районной больнице.

    16 апреля пройдет вакцинация осужденных, находящихся в следственном изоляторе.

    Всего по области на утро 16 апреля первый компонент вакцины получил 19 851 человек, полный курс прошли 2 811 североказахстанцев.

    Напомним, более полумиллиона человек провакцинировались от COVID-19 в Казахстане.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана Правоохранительные органы Минздрав РК
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