Осужденных проводников «Тальго» уволили из КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осужденных проводников пассажирского поезда «Тальго» по резонансному делу об изнасиловании уволили с работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

«По резонансному делу по обвинению проводников пассажирского поезда №97/98 сообщением «Нур-Султан-Нурлы жол – Актобе» в изнасиловании Национальный перевозчик сообщает следующее: в соответствии с законодательством Республики Казахстан с данными проводниками расторгнуты трудовые отношения по инициативе работодателя. Компания заявляет о недопустимости проявления фактов насилия и крайне осуждает подобные действия», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с момента произошедшего инцидента со всеми работниками Компании проведены инструктажи по недопущению подобных инцидентов. Проведена дополнительная проверка прохождения сотрудниками медицинских осмотров, в том числе получение заключений у психологов и врачей-наркологов.

Как сообщалось ранее, в Компании проработан вопрос открытия кабинета психолога для проводников, который начнет работу в 2020 году.

Кроме того, запланирована внеочередная аттестация работников сервисного персонала, к работе которой будут привлекаться компетентные специалисты, где морально-этические нормы определены превалирующим фактором.

Напомним, сегодня оглашён приговор в отношении экс-проводников, которые подозревались в изнасиловании девушки в поезде «Тулпар-Тальго» направлением Астана-Актобе. С удья прокомментировал резонансное дело об изнасиловании актюбинки в «Тальго».

Как ранее рассказала руководитель фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз.

Ранее изнасилование прокомментировал и отец одного из подозреваемых.