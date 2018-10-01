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Осужденных привлекут к выполнению госзаказов - Минфин

3 Октября 2018 13:12 128
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Осужденных привлекут к выполнению госзаказов - Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учреждениям уголовно-исполнительной системы (УИС) планируется запретить привлекать субподрядчиков для выполнения госзаказов. Об этом сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя законопроект по совершенствованию сферы госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Данная норма, по словам министра, поможет в вопросе трудоустройства осужденных.

Кроме того, как сообщил глава Минфина, законопроектом предусмотрена административная ответственность членов конкурсной комиссии за несвоевременное рассмотрение заявок участников конкурса.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Минфин РК, Мажилис,
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Автор:

Серик Сабеков

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